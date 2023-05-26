Комитет по этике пожизненно отстранил двух футболистов

В пятницу, 26 мая, на заседании комитета по этике РФС решил пожизненно отстранить двух футболистов.

Комитет считает необходимым применить санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности пожизненно к игрокам «СКА-Хабаровск-2» Зийадхану Маммадову и Денису Деркунскому.

Также санкции в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 6 месяцев условно получил спортивный директор «Чайки» с. Песчанокопское Денис Тумасян.