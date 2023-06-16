Колыванов заявил, что пока планирует работать в «Текстильщике»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов рассказал о своих планах на будущее.

«Еще не могу сказать. Пока планирую остаться в «Текстильщике» и строить новую команду, а там посмотрим», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

В своей тренерской карьере Колыванов возглавлял такие команды, как «Уфа», «Торпедо» и «Арарат». Также Колыванов работал в юношеской сборной России до 17 лет, с которой выиграл чемпионат Европы в 2006 году.