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Сегодня, 20:55

Колыванов заявил, что «Динамо» не обращалось к нему с предложением о работе

Алина Савинова
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о своих планах на будущее.

— Сейчас доиграем ближайшие матчи, может, что-то прояснится, — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.

— Какая задача стоит перед «Текстильщиком»? Попасть в Серебряную группу?

— Надо выигрывать ближайшие матчи. А куда попадем, туда попадем.

— Сейчас московское «Динамо» ищет главного тренера. К вам не обращались?

— Они же написали, что кого-то нашли.

— Шпилевский отказался. По Николичу есть вопросы.

— Пока ко мне не обращались.

— А если бы обратились, вы бы стали рассматривать предложение от «Динамо»?

— Всегда можно рассмотреть любое предложение.

55-летний специалист возглавляет «Текстильщик» с 2022 года. Его контракт с ивановским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Ранее Колыванов работал в «Торпедо», «Уфе» и «Арарате».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-koly-vanov-moskovskoe-dinamo-ko-mne-ne-obrashhalos/
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Текстильщик (Иваново)
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