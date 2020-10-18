Клуб сына Черчесова рассказал о самочувствии игрока

«Олимп-Долгопрудный» в Twitter рассказал о состоянии вратаря Станислава Черчесова, сына главного тренера сборной России.

Ранее Черчесов-младший в матче 12-го тура ПФЛ против «Родины» после удара коленом в голову потерял сознание и был госпитализирован.

«Травмы — это часть футбола. Мы желаем скорейшего возвращения на поле нашему голкиперу! Станислав Черчесов чувствует себя хорошо и уже проходит обследование в специализированном медицинском центре», — говорится в сообщении клуба.

25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Также он выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец» и «Балтику».