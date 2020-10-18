Клуб сына Черчесова рассказал о самочувствии игрока
«Олимп-Долгопрудный» в Twitter рассказал о состоянии вратаря Станислава Черчесова, сына главного тренера сборной России.
Ранее Черчесов-младший в матче 12-го тура ПФЛ против «Родины» после удара коленом в голову потерял сознание и был госпитализирован.
«Травмы — это часть футбола. Мы желаем скорейшего возвращения на поле нашему голкиперу! Станислав Черчесов чувствует себя хорошо и уже проходит обследование в специализированном медицинском центре», — говорится в сообщении клуба.
25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Также он выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец» и «Балтику».
Станислав Черчесов передаёт всем привет! ?— ФК «Олимп-Долгопрудный» (@ODFCru) October 18, 2020
Травмы — это часть футбола. Мы желаем скорейшего возвращения на поле нашему голкиперу!
Станислав Черчесов чувствует себя хорошо и уже проходит обследование в специализированном медицинском центре.#odfcfamily #ВместеСильнее pic.twitter.com/JuuvHnim3c