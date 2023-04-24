КДК РФС рассмотрит противоправное влияние на результат матча ФНЛ-2 между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» заявил, что комитет рассмотрит возможное противоправное влияние на матч 17-го тура ФНЛ-2 между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2» (3:1).

«Рассмотрим вопрос по материалам департамента защиты игры РФС по факту возможного оказания противоправного влияния на результат матча ФНЛ-2 «Салют Белгород» — «СКА-Хабаровск-2», — сказал Григорьянц «СЭ».