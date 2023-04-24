Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 12:45

КДК РФС рассмотрит противоправное влияние на результат матча ФНЛ-2 между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в комментарии для «СЭ» заявил, что комитет рассмотрит возможное противоправное влияние на матч 17-го тура ФНЛ-2 между «Салютом» и «СКА-Хабаровск-2» (3:1).

«Рассмотрим вопрос по материалам департамента защиты игры РФС по факту возможного оказания противоправного влияния на результат матча ФНЛ-2 «Салют Белгород» — «СКА-Хабаровск-2», — сказал Григорьянц «СЭ».

Матч состоялся 20 октября 2022 года.
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
0
Читайте также
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер тамбовского «Спартака» дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 20 тысяч рублей
Новости
RSS RSS
Все новости