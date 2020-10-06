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КДК РФС на год отстранил от футбола главного тренера «Туапсе»

08:18
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Главный тренер «Туапсе» Сергей Леженцев на год отстранен от связанной с футболом деятельности, клубу присуждено техническое поражение в матче 23-го тура первенства Олимп — ПФЛ против СКА из Ростова-на-Дону, сообщает сайт РФС.

21 сентября «Туапсе» сыграл вничью со СКА (1:1) в перенесенном матче 23-го тура ПФЛ. За «Туапсе» в этой встрече сыграли два футболиста, которые не были заявлены на сезон-2020/21.

Также клуб из «Туапсе» оштрафован на 200 тысяч рублей за нарушения регламента.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212413

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