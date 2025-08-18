Футбол
18 августа, 11:15

КДК рассмотрит неспортивное поведение тренера «Алании» Гогниева в адрес арбитра

Константин Белов
Корреспондент

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам матча 5-го тура второй лиги дивизиона А, «золото», между «Аланией» и «Тюменью» (1:2).

«Рассмотрим удаление главного тренера «Алании» Спартака Гогниева. После удаления со стороны специалиста было оскорбительные поведение в адрес судейской бригады и неспортивное поведение. Тренер приглашен на заведение», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Алания» после 5-го тура занимает пятое место в турнирной таблице второй лиги группы А, «золото».

Спартак Гогниев
ФК Алания (Владикавказ)
Артур Григорьянц
  • АндрейЕвгеньевич

    Да расстрелять его !!

    19.10.2025

  • НВ

    приглашен на "заведение" :stuck_out_tongue_winking_eye:, всегда подозревал, что КДК - это некое смутное заведение.....

    18.08.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    ...этого типу давно наложить запрет на тренерскую деятельность пожизненно

    18.08.2025

