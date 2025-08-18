КДК рассмотрит неспортивное поведение тренера «Алании» Гогниева в адрес арбитра

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по итогам матча 5-го тура второй лиги дивизиона А, «золото», между «Аланией» и «Тюменью» (1:2).

«Рассмотрим удаление главного тренера «Алании» Спартака Гогниева. После удаления со стороны специалиста было оскорбительные поведение в адрес судейской бригады и неспортивное поведение. Тренер приглашен на заведение», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Алания» после 5-го тура занимает пятое место в турнирной таблице второй лиги группы А, «золото».