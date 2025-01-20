Казанский «Сокол» снова выставили на продажу

На маркетплейсе Avito появилось объявление о продаже казанского футбольного клуба «Сокол», который выступает во второй лиге.

«B связи c отсутствием возможности финансирования предлагаем приобрести профессиональный футбольный клуб. Отсутствует обременение. Один взрослый собственник», — говорится в тексте объявления.

Клуб уже пытались продать минувшим летом за 5,3 миллиона рублей. Его приобрела компания Urban University. Сейчас стоимость «Сокола» оценивается в 5,6 миллиона рублей.

В октябре казанский клуб объявил о поиске таролога, который мог бы помочь команде. Предлагаемая зарплата составляла 300 тысяч рублей на руки.