"Казанка" сменит главного тренера

Российский специалист Денис Клюев покинет пост главного тренера "Казанки". Он с 2017 года тренировал фарм-клуб "Локомотива"​.

– Да, мы действительно в скором времени не будем работать в "Локомотиве", – цитируют "Известия" Клюева. – 30 июня у нас истекают контракты. Мы не обсуждали это с руководством клуба, но из разговора с главой молодежного направления Владимиром Кузьмичевым нам стало понятно, что сотрудничество с нами продолжено не будет.

Пока трудно сказать о дальнейшем трудоустройстве. Сейчас мы уходим в не самое удачное для этого время – середина лета, когда у команд вовсю идет подготовительный период к новому сезону и необходимости в поиске тренеров нет. Так что с тем, чтобы найти работу прямо сейчас, могут быть трудности. Ну, а дальше будем смотреть по ситуации.

По информации "Известий", Клюева сменит нынешний главный тренер молодежной команды "Локомотива" Александр Катасонов, а на его место, в свою очередь, придет тренер клубной академии Максим Мишаткин.

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