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ФНЛ-2

14 апреля, 10:20

Каррера заявил о готовности возглавить «Рубин» из Ялты: «Все будет зависеть от амбиций»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможности возглавить «Рубин» из Ялты.

— Было бы вам интересно поработать в футбольном клубе из Ялты? Климат там похож на итальянский.

— Все будет прежде всего зависеть от планов и амбиций клуба!

— Если проект будет интересным, это возможно?

— Конечно.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 московский клуб под его руководством завоевал золотые медали чемпионата России.

Массимо Каррера
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