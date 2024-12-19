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Сегодня, 16:41

Канчельскис заявил, что пока не стал главным тренером брянского «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о назначении главным тренером брянского «Динамо».

Клуб объявил о назначении 55-летнего специалиста 19 декабря.

— Появилась информация, что вы брянское «Динамо» возглавили.

— Еще нет, — цитирует Канчельскиса «ВсеПроСпорт».

Последним местом работы Канчельскиса был «Мурас Юнайтед» из Киргизии, который он покинул летом этого года. До этого он также тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу» и узбекский «Навбахор».

Источник: «ВсеПроСпорт»
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Динамо (Брянск)
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Канчельскис возглавил брянское «Динамо»

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