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Сегодня, 16:22

Канчельскис возглавил брянское «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба брянского «Динамо» объявила о назначении экс-игрока сборной России Андрея Канчельскиса новым главным тренером команды.

Последним местом работы Канчельскиса был «Мурас Юнайтед» из Киргизии, который он покинул летом этого года. До этого он также тренировал «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», латвийскую «Юрмалу» и узбекский «Навбахор».

В завершившемся сезоне брянский клуб стал пятым в турнирной таблице группы «Серебро» дивизиона «А» второй лиги. «Динамо» проиграло в стыковых матчах «Иртышу» и вылетело в дивизион «Б».

Источник: ФК «Динамо» (Брянск)
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Динамо (Брянск)
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