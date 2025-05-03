Канчельскис рассказал о задаче клуба из второй лиги сыграть в Лиге Европы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал «СЭ» о невыполнимой задаче в одном из клубов второй лиги.

«Приходишь в команду второй лиги, и говорят, что хотят через 3-4 года играть в Лиге Европы. Ребят, это уже смешно просто. Но люди на полном серьезе так говорили. Вы понимаете, что это такое, из второй лиги за 3-4 года начать играть в Лиге Европы — нереально. Сейчас опять скажут, что я выдумываю что-то. Как я могу выдумать. Я сказочник Ганс Христиан Андерсен что ли? Когда общаешься, видишь, что клуб хочет, чем дышит, мыслит. Футбол на бумаге — одно. В реальности — другое», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис играл за «МЮ» с 1991 по 1995 год. Он провел 161 матч, забил 36 мячей и сделал 16 результативных передач.

В декабре 2024 года Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо».