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Канчельскис рассказал о встрече с губернатором Брянской области: «Хотел попросить у него 36 миллионов, но он мне отказал»

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Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» рассказал о встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

«Да, была встреча с губернатором, обсуждали поставленные перед нами задачи. Приятно пообщались и поняли друг друга. Уже работаем. Хотел попросить у него 36 миллионов, но он мне отказал. Это шутка, конечно. Мы уже работаем и готовимся к сезону», — сказал Канчельскис «СЭ».

55-летний Канчельскис стал главным тренером брянского клуба в конце декабря прошлого года.

(Дарик Агаларов)

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Динамо (Брянск)
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