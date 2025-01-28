Канчельскис хочет пригласить легенд «Манчестер Юнайтед» на базу брянского «Динамо»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» рассказал о том, с кем общается из бывших игроков «Манчестер Юнайтед».

— Поддерживаете ли связь с бывшими одноклубниками «Манчестер Юнайтед»?

— Со всеми поддерживаю связь, если приеду в Манчестер, то я со всеми пообщаюсь из тех, кто будет свободен. Последний раз я приезжал, и мы общались с Брайаном Робсоном, Полом Инсом, Роем Кином, Гари Паллистером и Стивом Брюсом. Они-то не прилетают в Россию.

— Вы можете пригласить их.

— Конечно, я с ними пообщаюсь, приглашу на базу в Брянске, чтобы они приехали, здесь проблем нет. А вот захотят ли они приезжать — уже другая история. Я-то в Англию могу приехать, у меня проблем нет.

Канчельскис играл за «МЮ» с 1991 по 1995 год. Он провел 161 матч, забил 36 мячей и сделал 16 результативных передач.

В декабре 2024 года Канчельскис стал главным тренером брянского «Динамо».

(Александр Абустин)