«КАМАЗ» впервые проиграл в сезоне ПФЛ, «Локомотив-Казанка» сыграл вничью с «Родиной»
Состоялись вынесенные матчи в Олимп-ПФЛ. В группе «Урал-Приволжье» «КАМАЗ» уступил барнаульскому «Динамо». Для челнинцев это поражение стало первым в сезоне после шести побед подряд.
На «Западе» «Локомотив-Казанка» сыграл вничью с «Родиной».
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа 4 («Урал-Приволжье»)
7-й тур
«Динамо» (Барнаул) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 2:1
«Новосибирск» — «Зенит» (Ижевск) — 1:1
Группа 3 («Центр»)
7-й тур
«Металлург» (Видное) — «Калуга» — 0:2
«Химки-М» (Химки) — «Знамя» (Ногинск) — 1:3
Группа 1 («Юг»)
23-й тур
«Туапсе» — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:0)
Группа 2 («Запад»)
7-й тур
«Коломна» — «Смоленск» — 2:2
«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Родина» (Москва) — 1:1
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/uralpovolg/