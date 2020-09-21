«КАМАЗ» впервые проиграл в сезоне ПФЛ, «Локомотив-Казанка» сыграл вничью с «Родиной»

Состоялись вынесенные матчи в Олимп-ПФЛ. В группе «Урал-Приволжье» «КАМАЗ» уступил барнаульскому «Динамо». Для челнинцев это поражение стало первым в сезоне после шести побед подряд.

На «Западе» «Локомотив-Казанка» сыграл вничью с «Родиной».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

7-й тур

«Динамо» (Барнаул) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 2:1

«Новосибирск» — «Зенит» (Ижевск) — 1:1

Группа 3 («Центр»)

7-й тур

«Металлург» (Видное) — «Калуга» — 0:2

«Химки-М» (Химки) — «Знамя» (Ногинск) — 1:3

Группа 1 («Юг»)

23-й тур

«Туапсе» — СКА (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:0)

Группа 2 («Запад»)

7-й тур

«Коломна» — «Смоленск» — 2:2

«Локомотив-Казанка» (Москва) — «Родина» (Москва) — 1:1