«КАМАЗ» разгромил «Оренбург-2» в матче 6-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 4:0. Для команды из Набережных Челнов эта победа стала шестой в шести играх сезона, причем четыре из них «КАМАЗ» одержал с разгромным счетом, а в одной встрече сопернику было присуждено поражение.

На данный момент челнинцы лидируют в таблице с 18 очками и разностью мячей 23-2.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

6-й тур

«Зенит» (Ижевск) — «Носта» (Новотроицк) — 2:0 (0:0)

Голы: Руднев, 84 — с пенальти (1:0). Фаррахов, 87 (2:0).

Удаления: Ферапонтов (Носта), 69. Чижиков (Носта), 83.

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Оренбург-2» (Оренбург) — 4:0 (1:0)

Голы: Османов, 8 (1:0). Галиакберов, 68 (2:0). Гаглоев, 74 (3:0). Захарчук, 90+1 — в свои ворота (4:0).

«Лада» (Димитровград) — «Волга» (Ульяновск) — 0:0

«Крылья Советов-2» (Самара) — «Тюмень» — 3:4 (0:0)

Голы: Ежов, 48 — с пенальти (1:0). Бирюков, 54 (1:1). Ежов, 57 (2:1). Смецкий, 59 (3:1). Садов, 70 (3:2). Карпов, 84 (3:3). Бирюков, 90+2 (3:4).

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Волна» (Нижегородская область) — 1:2 (0:1)

Голы: Столяров, 11 (0:1). Кудряшов, 69 — в свои ворота (1:1). Рудаков, 72 (1:2).

Группа 1 («Юг»)

6-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Ессентуки» — 3:0 (0:0)

Голы: Ягьяев, 47 — с пенальти (1:0). Магомедов, 85 (2:0). Исалов, 90+2 (3:0).