КАМАЗ в гостях обыграл ижевский "Зенит"

КАМАЗ в гостях одержал победу над "Зенитом" из Ижевска (2:1) в матче 4-го тура "Урал-Приволжье" Олимп-ФНЛ.

В параллельной встрече "Урал-2" обыграл "Уфа-2" (2:0).

Олимп – ПФЛ. Группа "Урал-Приволжье"

4-й тур

"Урал-2" (Екатеринбург) – "Уфа-2" (Уфа) – 2:0 (1:0)

Голы: Голубцов, 39 (1:0). Магомадов, 89 – с пенальти (2:0).

Судья: Катайкин (Самара).

8 августа. Сысерть. Стадион "Бажовия".

"Лада" (Димитровград) – "Звезда" (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: Аксьоненко, 1.

Судья: Захаров (Казань).

8 августа. Димитровград. Стадион "Торпедо".

"Носта" (Новотроицк) – "Волга" (Ульяновск) – 1:3 (0:0)

Голы: Рудаков, 71 – с пенальти (1:0). Максименков, 81 (1:1). Сафин, 90 – с пенальти (1:2).Лацузбая, 90+6 (1:3).

Удаление: Тананеев (Носта), 86.

Судья: Сединкин (Омск).

8 августа. Новотроицк. Стадион "Металлург".

"Челябинск" – "Тюмень" – 1:2 (1:1)

Голы: Дзахов, 24 (0:1). Игнатьев, 44 (1:1). Полюткин, 75 (1:2).

Судья: Галимов (Екатеринбург).

8 августа. Челябинск. Стадион "Локомотив".

"Зенит" (Ижевск) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 1:2 (0:1)

Голы: Криворучко, 9 (0:1). Ушаков, 69 (0:2). Шанин, 86 (1:2).

Судья: Рыбаков (Ульяновск).

8 августа. Ижевск. Стадион "Центральный стадион Зенит".

"Акрон" (Тольятти) – "Лада-Тольятти" (Тольятти) – 3:1 (2:0)

Голы: Иванников, 13 (1:0). Дудиков, 35 (2:0). Титов, 47 (3:0). Верещак, 49 (3:1).

Судья: Силантьев (Самара).

8 августа. Жигулевск. Стадион "Кристалл".

Все о ПФЛ – здесь