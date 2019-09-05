«КАМАЗ» упрочил лидерство в турнирной таблице, разгромив «Ладу»

В матче 8-го тура чемпионата Олимп-ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» «КАМАЗ» на выезде разгромил «Ладу» — 4:0. Команда из Набережных Челнов с 19 очками возглавляет турнирную таблицу.

Олимп — ПФЛ. Группа «Урал-Приволжье»

8-й тур

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Волга» (Ульяновск) — 3:0 (1:0)

Голы: Серченков, 38 (1:0). Насыров, 54 (2:0). Юсупов, 60 (3:0).

Предупреждение: Щербаков, 4.

Удаление: Щербаков (Урал-2), 27.

Судья: Синяков (Новосибирск).

5 сентября. Сысерть. Стадион «Бажовия».

«Лада» (Димитровград) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:4 (0:2)

Голы: Кириллов, 9 (0:1). Гаглоев, 24 — с пенальти (0:2). Гаглоев, 55 (0:3). Ушаков, 90 (0:4).

Судья: Силантьев (Самара).

5 сентября. Димитровград. Стадион «Торпедо».

«Уфа-2» (Уфа) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 1:2 (1:1)

Голы: Кузьмичев, 3 (0:1). Фольмер, 45+1 (1:1). Гайнуллин, 47 (1:2).

Судья: Сутормин (Нижний Тагил).

5 сентября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

«Носта» (Новотроицк) — «Челябинск» — 0:2 (0:1)

Голы: Дорохов, 22 (0:1). Белов, 74 (0:2).

Судья: Зияков (Набережные Челны).

5 сентября. Новотроицк. Стадион «Металлург».

«Зенит» (Ижевск) — «Акрон» (Тольятти) — 0:2 (0:2)

Голы: Друковский, 27 (0:1). Иванников, 44 (0:2).

Удаление: Бикчантаев (Зенит Иж), 34.

Судья: Шеметов (Ульяновск).

5 сентября. Ижевск. Стадион «Купол».