«КАМАЗ» сыграл вничью с «Зенитом» из Ижевска

Ижевский «Зенит» сыграл вничью с «КАМАЗом» (0:0) в матче 14-го тура Олимп-ПФЛ группы «Урал-Приволжье». Встреча проходила в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ».

Олимп — ПФЛ. Группа «Урал-Приволжье»

14-й тур

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Зенит» (Ижевск) — 0:0

Судья: Фролов (Москва).

13 октября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».

«Уфа-2» (Уфа) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 1:2 (0:1)

Голы: Щербаков, 31 (0:1). Власов, 67 (1:1). Бевеев, 84 (1:2).

Судья: Амелин (Тула).

13 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

«Звезда» (Пермь) — «Лада» (Димитровград) — 1:3 (1:2)

Голы: Вазитдинов, 3 (1:0). Карпухин, 13 (1:1). Паскин, 23 (1:2). Кузнецов, 56 (1:3).

Судья: Катайкин (Самара).

13 октября. Пермь. Стадион «Звезда».

«Волга» (Ульяновск) — «Носта» (Новотроицк) — 2:2 (0:0)

Голы: Цыганцов, 59 (1:0). Шведюк, 63 (1:1). Ферапонтов, 69 (1:2). Гаджиев, 90+1 (2:2).

Судья: Силантьев (Самара).

13 октября. Ульяновск. Стадион «Труд».

«Тюмень» — «Челябинск» — 0:0

Удаление: Яковлев (Тюмень), 67.

Судья: Синяков (Новосибирск).

13 октября. Тюмень. Стадион «Геолог».

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Акрон» (Тольятти) — 1:3 (1:1)

Голы: Иванников, 18 (0:1). Сенин, 25 (1:1). Дудиков, 48 (1:2). Иванников, 77 (1:3).

Судья: Марушко (Самара).

13 октября. Тольятти. Стадион «Торпедо».