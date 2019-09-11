КАМАЗ победил «Звезду» и увеличил отрыв в группе «Урал-Приволжье»

КАМАЗ обыграл «Звезду» в матче 9-го тура первенства Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 1:0. Челнинцы оторвались от преследователей в таблице на 5 очков.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Урал-Приволжье»

9-й тур

«Зенит» (Ижевск) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 1:0 (1:0)

Гол: Касаткин, 29.

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Звезда» (Пермь) — 1:0 (1:0)

Гол: Караев, 25.

«Челябинск» — «Акрон» (Тольятти) — 1:0 (1:0)

Гол: Игнатьев, 45+2.

Удаления: Сухомлинов (Акрон), 64. Соломатин (Акрон), 68.

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Носта» (Новотроицк) — 0:3 (0:2)

Голы: Шведюк, 15 (0:1). Лазарев, 21 — в свои ворота (0:2). Дзень, 86 (0:3).

«Тюмень» — «Уфа-2» (Уфа) — 2:2 (2:1)

Голы: Мухаметшин, 29 — в свои ворота (1:0). Хазиев, 33 (1:1). Субботин, 36 (2:1). Козлов, 90+4 (2:2).