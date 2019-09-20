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«КАМАЗ» перед матчем со «Спартаком» разгромил «Ладу-Тольятти»

20:21

«КАМАЗ» разгромил «Ладу-Тольятти» в матче 11-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 4:0. Челнинцы лидируют в таблице, опережая «Челябинск» на 8 очков.

25 сентября «КАМАЗ» примет в Набережных Челнах «Спартак» в рамках 1/16 финала Олимп-Кубка России.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Урал-Приволжье»

11-й тур

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 4:0 (1:0)

Голы: Ушаков, 40 (1:0). Караев, 55 (2:0). Караев, 58 (3:0). Воронин, 68 (4:0).

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/uralpovolg/

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