«КАМАЗ» одержал вторую разгромную победу подряд и возглавляет таблицу группы

«КАМАЗ» разгромил «Ладу-Тольятти» в третьем туре Олимп-ПФЛ в группе «Урал-Приволжье» — 4:1. Первую игру сезона челнинцы также разгромно выиграли — 6:0 с «Крыльями Советов-2». Во втором туре им была присуждена победа над ижевским «Зенитом» (3:0). Игра не состоялась из-за заражений коронавирусом в удмуртской команде.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 4 («Урал-Приволжье»)

3-й тур

«Волга» (Ульяновск) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 1:0 (0:0)

«Динамо» (Барнаул) — «Звезда» (Пермь) — 1:1 (1:0)

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 1:4 (0:3)

«Носта» (Новотроицк) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 3:1 (0:0)

«Оренбург-2» (Оренбург) — «Челябинск» — 1:3 (1:0)

«Новосибирск» — «Тюмень» — 1:1 (1:1)