«КАМАЗ» и «Тюмень» одержали очередные победы ПФЛ
В матче 7-го тура чемпионата Олимп-ПФЛ «КАМАЗ» на свое поле обыграл «Урал-2». С аналогичным счетом «Тюмень» победила «Ладу».
Оба клуба набрали по 17 очков и делят первое место в турниной таблице. Прошлый лидер — «Урал-2» — опустился на третью строчку.
Олимп — ПФЛ. Группа «Урал-Приволжье»
7-й тур
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0)
Гол: Гаглоев, 52 — с пенальти.
Судья: Борисов (Самара).
30 августа. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
«Тюмень» — «Лада» (Димитровград) — 1:0 (0:0)
Гол: Карпов, 84.
Судья: Генералов (Екатеринбург).
30 августа. Тюмень. Стадион «Геолог».
«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Звезда» (Пермь) — 1:0 (1:0)
Гол: Кузьмичев, 8.
Судья: Егоров (Нижний Новгород).
30 августа. Тольятти. Стадион «Торпедо».
«Зенит» (Ижевск) — «Челябинск» — 1:4 (0:4)
Голы: Дорохов, 3 (0:1). Беляков, 16 (0:2). Курышев, 25 (0:3). Дорохов, 36 (0:4). Дорохов, 76 — в свои ворота (1:4).
Судья: Захаров (Казань).
30 августа. Ижевск. Стадион «Центральный стадион Зенит».
«Волга» (Ульяновск) — «Акрон» (Тольятти) — 2:0 (0:0)
Голы: Хибаба, 81 (1:0). Цыганов, 87 (2:0).
Судья: Курбатов (Магнитогорск).
30 августа. Ульяновск. Стадион «Труд».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/uralpovolg/