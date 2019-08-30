«КАМАЗ» и «Тюмень» одержали очередные победы ПФЛ

В матче 7-го тура чемпионата Олимп-ПФЛ «КАМАЗ» на свое поле обыграл «Урал-2». С аналогичным счетом «Тюмень» победила «Ладу».

Оба клуба набрали по 17 очков и делят первое место в турниной таблице. Прошлый лидер — «Урал-2» — опустился на третью строчку.

Олимп — ПФЛ. Группа «Урал-Приволжье»

7-й тур

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 1:0 (0:0)

Гол: Гаглоев, 52 — с пенальти.

Судья: Борисов (Самара).

30 августа. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».

«Тюмень» — «Лада» (Димитровград) — 1:0 (0:0)

Гол: Карпов, 84.

Судья: Генералов (Екатеринбург).

30 августа. Тюмень. Стадион «Геолог».

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Звезда» (Пермь) — 1:0 (1:0)

Гол: Кузьмичев, 8.

Судья: Егоров (Нижний Новгород).

30 августа. Тольятти. Стадион «Торпедо».

«Зенит» (Ижевск) — «Челябинск» — 1:4 (0:4)

Голы: Дорохов, 3 (0:1). Беляков, 16 (0:2). Курышев, 25 (0:3). Дорохов, 36 (0:4). Дорохов, 76 — в свои ворота (1:4).

Судья: Захаров (Казань).

30 августа. Ижевск. Стадион «Центральный стадион Зенит».

«Волга» (Ульяновск) — «Акрон» (Тольятти) — 2:0 (0:0)

Голы: Хибаба, 81 (1:0). Цыганов, 87 (2:0).

Судья: Курбатов (Магнитогорск).

30 августа. Ульяновск. Стадион «Труд».