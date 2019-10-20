«КАМАЗ» больше не единоличный лидер в группе «Урал-Приволжье», «Волгарь» сохранил отрыв от «Алании» на «Юге»

«Волгарь» победил владикавказский «Спартак» в первенстве Олимп-ПФЛ в группе «Юг». Астраханцы сохранили шестиочковый отрыв от другого клуба Владикавказа — «Алании».

В группе «Урал-Приволжье» «КАМАЗ» уступил «Челябинску» и упустил единоличное лидерство в таблице. Его догнал «Акрон», разгромивший «Тюмень».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Юг»

14-й тур

«Махачкала» — «Динамо» (Ставрополь) — 2:0 (1:0)

Голы: Исаев, 33 (1:0). Гираев, 73 (2:0).

«Волгарь» (Астрахань) — «Спартак» (Владикавказ) — 3:1 (1:0)

Голы: Воробьев, 5 (1:0). Локтионов, 59 (2:0). Бердников, 68 (3:0). Камболов, 75 (3:1).

Группа «Центр»

14-й тур

«Химки-М» (Химки) — «Сатурн» (Раменское) — 1:1 (1:1)

Голы: Боженов, 14 (1:0). Альшанский, 18 (1:1).

Группа «Урал-Приволжье»

15-й тур

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 4:0 (2:0)

Голы: Магомадов, 15 (1:0). Шаболин, 25 (2:0). Юсупов, 47 (3:0). Щербаков, 52 (4:0).

«Носта» (Новотроицк) — «Звезда» (Пермь) — 0:1 (0:0)

Гол: Морозов, 90+1.

Удаление: Шведюк (Н), 90+1.

«Акрон» (Тольятти) — «Тюмень» — 3:0 (1:0)

Голы: Семейкин, 24 — в свои ворота (1:0). Иванников, 52 — с пенальти (2:0). Киряков, 68 (3:0).

Удаление: Теленков (Т), 7.

«Лада» (Димитровград) — «Уфа-2» (Уфа) — 2:2 (0:1)

Голы: Демин, 14 (0:1). Прокофьев, 50 (1:1). Андреев, 75 (1:2). Карпук, 87 (2:2).

«Челябинск» — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 4:2 (2:0)

Голы: Дорохов, 13 (1:0). Игнатьев, 15 — с пенальти (2:0). Бочаров, 47 (2:1). Воронин, 51 (2:2). Бочаров, 57 — в свои ворота (3:2). Игнатьев, 71 (4:2).

«Волга» (Ульяновск) — «Зенит» (Ижевск) — 0:2 (0:0)

Голы: Русских, 73 (0:1). Михайлов, 90+2 (0:2).