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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Как в клубе Басты наказывают проигравших. Видео

18:06

Ростовский СКА опубликовал фрагменты с тренировки в преддверии матча группы «Юг» против нальчикского «Спартака». Среди них было и наказание для проигравших в одном из состязаний. Футболисты вынуждены были подставить свои пятые точки под удары мячами от победителей.

Игра «Спартак» — СКА состоится 19 октября, начало — в 15.00 по московскому времени.

Напомним, что на днях владельцем СКА стал знаменитый рэпер Баста.

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