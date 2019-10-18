Как в клубе Басты наказывают проигравших. Видео

Ростовский СКА опубликовал фрагменты с тренировки в преддверии матча группы «Юг» против нальчикского «Спартака». Среди них было и наказание для проигравших в одном из состязаний. Футболисты вынуждены были подставить свои пятые точки под удары мячами от победителей.

Выход можно найти из любой ситуации! pic.twitter.com/hQ3y9WkxOo — ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) October 18, 2019

Нешуточное наказание на тренировке pic.twitter.com/BrqHrsMle9 — ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) October 18, 2019

Игра «Спартак» — СКА состоится 19 октября, начало — в 15.00 по московскому времени.

Напомним, что на днях владельцем СКА стал знаменитый рэпер Баста.