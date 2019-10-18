Как в клубе Басты наказывают проигравших. Видео
18:06
Ростовский СКА опубликовал фрагменты с тренировки в преддверии матча группы «Юг» против нальчикского «Спартака». Среди них было и наказание для проигравших в одном из состязаний. Футболисты вынуждены были подставить свои пятые точки под удары мячами от победителей.
Выход можно найти из любой ситуации! pic.twitter.com/hQ3y9WkxOo— ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) October 18, 2019
Нешуточное наказание на тренировке pic.twitter.com/BrqHrsMle9— ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) October 18, 2019
Игра «Спартак» — СКА состоится 19 октября, начало — в 15.00 по московскому времени.
Напомним, что на днях владельцем СКА стал знаменитый рэпер Баста.