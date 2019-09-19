Источник: задержан бывший вице-президента «Анжи» Махи Идрисов

В пригороде Махачкалы во время обысков у бывшего вице-президента «Анжи» Махи Идрисова нашли деньги и оружие, информирует Telegram-канал Baza.

Как отмечается, фирма, связанная с Идрисовым, якобы, разводила нефть высокого качества некими присадками перед перепродажей. Идрисова доставили в УФСБ по Дагестану.

Кроме того, по информации СМИ, Идрисова подозревают в экстремизме, он может быть причастен к незаконному обороту оружия.