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Источник: задержан бывший вице-президента «Анжи» Махи Идрисов

15:30

В пригороде Махачкалы во время обысков у бывшего вице-президента «Анжи» Махи Идрисова нашли деньги и оружие, информирует Telegram-канал Baza.

Как отмечается, фирма, связанная с Идрисовым, якобы, разводила нефть высокого качества некими присадками перед перепродажей. Идрисова доставили в УФСБ по Дагестану.

Кроме того, по информации СМИ, Идрисова подозревают в экстремизме, он может быть причастен к незаконному обороту оружия.

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