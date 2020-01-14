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Источник: президента РПЛ Прядкина допросили по делу о матче «Чайка» — «Черноморец»

21:55
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин был вызван на допрос в следственный департамент МВД России в связи с расследованием уголовного дела о договорном матче, сообшает РЕН ТВ. По информации телеканала, это касается ситуации со скандалом вокруг встречи 27-го тура Олимп-ПФЛ Группы «Юг» «Чайки» против «Черноморца» (3:1).

Футболист, чья фамилия не раскрывается, рассказывает о конфликте, который возник в команде после игры.«Двое откровенно сказали: спокойно, мы вам всем переведем». Аудиозапись игрока «Черноморца» — о матче с «Чайкой»

14 мая генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко намекнул у себя в Инстаграме, что матч «Чайка» — «Черноморец» — странный. На следующий день президент РФС Александр Дюков заявил, что матч мог носить неспортивный характер и направил заявление в МВД с просьбой провести соответствующую проверку. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить от футбольной деятельности Градиленко, главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова и троих игроков «Черноморца» Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова.

Ранее также появилась информация о возбуждении МВД уголовного дело по ч. 1, ч. 3 ст. 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

КДК вынес первое решение по матчу «Чайка» — «Черноморец»

Дополнительная информация

https://ren.tv/news/v-rossii/648003-prezidenta-rpl-sergeia-priadkina-doprosili-po-delu-o-dogovornom-matche

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