Источник: Новые клубы будут допущены в ПФЛ без соответствия спортивным критериям
13:40
Новые клубы будут допущены до процедуры лицензирования РФС без соответствия спортивным критериям, то есть вне зависимости от результатов в прошедшем сезоне, сообщает Telegram-канал «Честность — не порок».
Указано, что такие поправки были внесены в Правила по лицензированию клубов второго дивизиона.
Данная норма позволит играть в Олимп-ПФЛ таким клубам, как «Форте» (Таганрог), «Ессентуки» и «Туапсе».
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