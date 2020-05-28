Источник: Новые клубы будут допущены в ПФЛ без соответствия спортивным критериям

Новые клубы будут допущены до процедуры лицензирования РФС без соответствия спортивным критериям, то есть вне зависимости от результатов в прошедшем сезоне, сообщает Telegram-канал «Честность — не порок».

Указано, что такие поправки были внесены в Правила по лицензированию клубов второго дивизиона.

Данная норма позволит играть в Олимп-ПФЛ таким клубам, как «Форте» (Таганрог), «Ессентуки» и «Туапсе».