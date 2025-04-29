Источник: Кутепов расторг контракт с «Велесом»

Экс-защитник «Спартака» Илья Кутепов по соглашению сторон расторг контракт с «Велесом», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, инициатором расторжения соглашения был сам футболист.

Кутепов перешел в «Велес» в 2023 году. В нынешнем сезоне 31-летний защитник провел 21 матч в дивизионе «А» второй лиги и отметился одним голом.

За «Спартак» футболист играл с 2012 по 2022 год. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.