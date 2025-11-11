Источник: «Кубань» может прекратить существование из-за финансовых проблем

«Кубань» из-за финансовых проблем может прекратить существование, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, футболистам и персоналу клуба не выплачивают зарплату с августа. Руководство клуба обещает погасить долги — игроки готовы ждать до конца ноября, после чего планируют написать коллективное письмо в РФС.

В прошедшем сезоне «Кубань» заняла пятое место в дивизионе «Серебро» Второй лиги А.