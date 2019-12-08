Источник: красноярский бизнесмен Владимир Гуриев стал президентом «Алании»
Крупный красноярский бизнесмен и меценат Владимир Гуриев возглавил «Аланию» в качестве президента, информирует газета «Слово». Как отмечается, такое решение он принял после выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клуба.
Гуриев также опроверг информацию о двухмесячной задолженности в клубе. По его словам, выплаты зарплат за октябрь произведены в полном объеме. В начале будущей недели будет погашена и ноябрьская задолженность.
— В клубе проходит аудиторская проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения в документации. С ними клуб элементарно не смог бы пройти лицензирование в ФНЛ, — отметил Гуриев. — С 9 декабря приступаю к работе в качестве президента. Намерен лично контролировать все вопросы, и в первую очередь финансовые. Прежнему руководству клуба был выдан кредит доверия. За короткий срок совместно с тренерским штабом у нас получилось создать боеспособную команду. Теперь же необходимо наладить работу в системе управления клубом. Все назначения будут проходить под моим контролем.
Задолженность возникла преимущественно по премиальным, поскольку прежнее руководство клуба небрежно оформляло документацию. Сейчас в спешном порядке готовим дополнительные соглашения для того, чтобы в ближайшие дни закрыть все вопросы по задолженности перед футболистами. А главное — чтобы впредь не возникали подобные проблемы.
Крупный красноярский бизнесмен и меценат Владимир Гуриев возглавил ФК «Алания» в качестве президента. Такое решение он принял после выявленных в ходе аудиторской проверки нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клуба. ? «В клубе проходит аудиторская проверка, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения в документации. С ними клуб элементарно не смог бы пройти лицензирование в ФНЛ, — сказал Владимир Гуриев газете «Слово». — С 9 декабря приступаю к работе в качестве президента. Намерен лично контролировать все вопросы, и в первую очередь финансовые. Прежнему руководству клуба был выдан кредит доверия. За короткий срок совместно с тренерским штабом у нас получилось создать боеспособную команду. Теперь же необходимо наладить работу в системе управления клубом. Все назначения будут проходить под моим контролем». ? Владимир Гуриев также опроверг информацию о двухмесячной задолженности в клубе, распространенную в некоторых СМИ и социальных сетях. Выплаты зарплат за октябрь произведены в полном объеме. В начале будущей недели будет погашена и ноябрьская задолженность. ? «Задолженность возникла преимущественно по премиальным, поскольку прежнее руководство клуба небрежно оформляло документацию. Сейчас в спешном порядке готовим дополнительные соглашения для того, чтобы в ближайшие дни закрыть все вопросы по задолженности перед футболистами. А главное — чтобы впредь не возникали подобные проблемы», — уточнил Владимир Гуриев. ? Президент ФК «Алания Владикавказ» заявил о готовности клуба нацеливать команду на поэтапное возвращение в премьер-лигу, и для достижения этой задачи будут приложены все необходимые усилия. ? «Мы пришли сюда возрождать футбол и радовать болельщиков. А искусственно раздуваемая в прессе и соцсетях конфликтная ситуация откровенно вредит этому. Несложно догадаться, от кого она исходит. Но если все мы — и нынешнее руководство клуба, и особенно прежнее — и вправду заинтересованы в возрождении осетинского футбола, как постоянно заявляется на различных площадках, то нужно понимать, что такие негативные высказывания неконструктивны и непозволительны», — заключил Владимир Гуриев.