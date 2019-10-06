Источник: гендиректор «Черноморца» сбил ребенка и скрылся

Депутат новороссийской думы, генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места, информирует «РЕН ТВ».

Авария произошла 4 октября на улице Героев Десантников. По данным РЕН ТВ, народный избранник в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Виновник аварии все же был задержан. Против него возбудили дело по двум статьям — об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП.

«Черноморец» выступает в ПФЛ. После 12 туров команда из Новороссийска занимает третье место в турнирной таблице группы «Юг».