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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

Источник: гендиректор «Черноморца» сбил ребенка и скрылся

14:13
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Депутат новороссийской думы, генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места, информирует «РЕН ТВ».

Авария произошла 4 октября на улице Героев Десантников. По данным РЕН ТВ, народный избранник в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Виновник аварии все же был задержан. Против него возбудили дело по двум статьям — об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП.

«Черноморец» выступает в ПФЛ. После 12 туров команда из Новороссийска занимает третье место в турнирной таблице группы «Юг».

Дополнительная информация

http://ren.tv/novosti/2019-10-05/video-pyanyy-deputat-sbil-rebenka-v-novorossiyske-i-skrylsya

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