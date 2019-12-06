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Источник: Габулов ушел с поста президента «Алании»

08:43
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов больше не будет занимать пост президента «Алании», утверждает «360».

Габулов не поладил с новыми учредителями клуба из Владикавказа, которыми сейчас являются бизнесмены-металлурги из Красноярска. Речь идет о семье Даниила Гуриева.

В самом клубе отказались комментировать данную информацию.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что Владимир Габулов покинет пост президента «Алании». Габулов просил освободить его с занимаемого поста после увольнения генерального директора клуба Амзора Айларова в октябре.

Бывший вратарь сборной России, бронзовый призер Евро-2008 и обладатель Кубка УЕФА-2005 в составе ЦСКА стал президентом «Алании» летом 2019 года, уйдя с поста министра спорта Северной Осетии.

Дополнительная информация

https://360tv.ru/news/sport/istochnik-gabulov-fk-alanija/

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