Испанский тренер «Зенита-2»: «Для отца и деда то, что я буду работать с Радимовым, имело особенное значение»

Луис Анула, испанский тренер «Зенита-2» по физподготовке, рассказал, почему он принял предложение клуба. Также он отметил, что его родственники знают главного тренера команды Владислава Радимова.

— Почему вы решили переехать из клуба-чемпиона Финляндии во второй российский дивизион?

— «Зенит» — одна из лучших команд Европы, и в свои 27 лет я не мог ответить отказом на приглашение такого большого клуба. Мне хочется расти в профессиональном плане, пробовать новое, приносить пользу и учиться у мастеров своего дела, которые трудятся здесь.

— Владислав Радимов играл в Испании, когда вы были ребенком.

— Я не могу сказать, что отчетливо помню его игроком, но его имя точно часто звучало в нашем доме, потому что в то время в испанской лиге выступали три довольно знаменитых российских футболиста — Карпин и Мостовой в «Сельте» и Радимов в «Сарагосе». Так что мои родители и старшее поколение прекрасно знают, кто это такой. Для отца и деда новость о том, что я буду работать вместе с Владиславом Радимовым имела особенное значение. Думаю, первое, что они захотят сделать, если приедут в Россию — познакомиться с ним лично, — цитирует Анулу официальный сайт «Зенита-2».

27-летний испанец ранее работал с финским клубом «КуПС».