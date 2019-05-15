"Иртыш" вышел в лидеры "Востока" по потерянным очкам

"Иртыш" победил "Сибирь-2" в матче первенства Олимп-ПФЛ в группе "Восток". Клуб из Омска вышел в лидеры таблицы по потерянным очкам, поскольку "Сахалин" потерял очки в игре с барнаульским "Динамо" (0:0).
Первенство России
Олимп - ПФЛ
Группа "Восток"
21-й тур
"Иртыш" (Омск) - "Сибирь-2" (Новосибирск) - 3:0 (0:0)
Голы: Морозов, 51 (1:0). Берковский, 75 (2:0). Разборов, 87 (3:0).
"Динамо" (Барнаул) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 0:0
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/east/
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