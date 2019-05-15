17:53 15 мая | Футбол — Олимп - ПФЛ

"Иртыш" вышел в лидеры "Востока" по потерянным очкам

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"Иртыш" победил "Сибирь-2" в матче первенства Олимп-ПФЛ в группе "Восток". Клуб из Омска вышел в лидеры таблицы по потерянным очкам, поскольку "Сахалин" потерял очки в игре с барнаульским "Динамо" (0:0).

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Восток" 

21-й тур 

"Иртыш" (Омск) - "Сибирь-2" (Новосибирск) - 3:0 (0:0)

Голы: Морозов, 51 (1:0). Берковский, 75 (2:0). Разборов, 87 (3:0). 

"Динамо" (Барнаул) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 0:0 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/east/

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