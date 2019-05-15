"Иртыш" вышел в лидеры "Востока" по потерянным очкам

"Иртыш" победил "Сибирь-2" в матче первенства Олимп-ПФЛ в группе "Восток". Клуб из Омска вышел в лидеры таблицы по потерянным очкам, поскольку "Сахалин" потерял очки в игре с барнаульским "Динамо" (0:0).

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Восток"

21-й тур

"Иртыш" (Омск) - "Сибирь-2" (Новосибирск) - 3:0 (0:0)

Голы: Морозов, 51 (1:0). Берковский, 75 (2:0). Разборов, 87 (3:0).

"Динамо" (Барнаул) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 0:0