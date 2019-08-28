«Иртыш» впервые потерял очки в сезоне-2019/20 в зоне «Восток» первенства ПФЛ

«Иртыш» сыграл вничью с «Новосибирском» (1:1) в матче 5-го тура чемпионата Олимп-ПФЛ в зоне «Восток». Также «Чита» обыграла иркутский «Зенит» (1:0), а «Сахалин» оказался сильнее барнаульского «Динамо» (1:0).

«Иртыш» впервые потерял очки в сезоне-2019/20. До этого у омской команды было четыре победы.

Олимп — ПФЛ. Группа «Восток»

6-й тур

«Зенит» (Иркутск) — «Чита» — 0:1 (0:1)

Гол: Бугаенко, 39.

Судья: Жариков (Хабаровск).

28 августа. Иркутск. Стадион «Зенит».

«Иртыш» (Омск) — «Новосибирск» — 1:1 (1:1)

Голы: Разборов, 18 (1:0). Беляев, 31 — с пенальти (1:1).

Судья: Юданов (Москва).

28 августа. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».

«Динамо» (Барнаул) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 0:1 (0:0)

Гол: Есиков, 55.

Судья: Цыганок (Владивосток).

28 августа. Барнаул. Стадион «Динамо».