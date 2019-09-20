«Иртыш» победил «Зенит» из Иркутска в матче ПФЛ

В 10-м туре чемпионата России Олимп-ПФЛ «Иртыш» победил на выезде «Зенит» из Иркутска. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

После этой победы «Иртыш» набрал 25 очков и упрочил лидерство в группе «Восток».

Олимп — ПФЛ. Группа «Восток»

10-й тур

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Новосибирск» — 3:2 (3:0)

Голы: Иванов, 13 (1:0). Алахвердов, 19 (2:0). Иванов, 35 (3:0). Серасхов, 52 (3:1). Серасхов, 75 (3:2).

Судья: Жариков (Хабаровск).

20 сентября. Южно-Сахалинск. Стадион «Спартак».

«Чита» — «Динамо» (Барнаул) — 3:0 (1:0)

Голы: Потапов, 38 (1:0). Дьяченко, 56 (2:0). Марков, 87 (3:0).

Судья: Смирнов (Москва).

20 сентября. Чита. Стадион «Локомотив».

«Зенит» (Иркутск) — «Иртыш» (Омск) — 1:3 (1:1)

Голы: Разборов, 44 (0:1). Михайлов, 45+1 (1:1). Шлеермахер, 53 (1:2). Берковский, 77 (1:3).

Судья: Фисенко (Владивосток).

20 сентября. Иркутск. Стадион «Зенит».