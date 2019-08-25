«Иртыш» победил «Сахалин» в матче ПФЛ

«Иртыш» победил «Сахалин» на своем поле в матче чемпионата Олимп-ПФЛ. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Олимп — ПФЛ. Группа «Восток»

5-й тур

«Динамо» (Барнаул) — «Новосибирск» — 1:2 (1:1)

Голы: Беляев, 2 (0:1). Полковников, 43 (1:1). Сафронов, 53 (1:2).

Судья: Цыганок (Владивосток).

25 августа. Барнаул. Стадион «Динамо».

«Иртыш» (Омск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 2:0 (2:0)

Голы: Разборов, 23 (1:0). Разборов, 24 (2:0).

Судья: Юданов (Москва).

25 августа. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».

Олимп — ПФЛ. Группа «Запад»

6-й тур

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Муром» — 3:2 (2:1)

Голы: Киреев, 31 (0:1). Шиков, 37 (1:1). Хлусов, 41 (2:1). Айрапетян, 61 (2:2). Корцов, 69 — с пенальти (3:2).

Судья: Капленков (Москва).

25 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена».