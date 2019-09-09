«Иртыш» победил «Сахалин» в матче Олимп-ПФЛ
17:00
В матче 8-го тура чемпионата Олимп-ПФЛ «Сахалин» принимал «Иртыш». Гости победили со счетом 3:1.
Олимп — ПФЛ. Группа «Восток»
8-й тур
«Новосибирск» — «Динамо» (Барнаул) — 1:1 (0:0)
Голы: Житников, 61 (0:1). Друзин, 88 (1:1).
9 сентября. Новосибирск. Стадион «Спартак».
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Иртыш» (Омск) — 1:3 (0:3)
Голы: Шлеермахер, 13 (0:1). Лешонок, 19 (0:2). Разборов, 33 (0:3). Матрахов, 87 — с пенальти (1:3).
Удаление: Катиновасов (Сахалин), 85.
9 сентября. Южно-Сахалинск. Стадион «Спартак».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2019-2020/east/