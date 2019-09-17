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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ПФЛ

«Иртыш» оторвался от преследователей на «Востоке» на 12 очков

13:57

«Иртыш» обыграл «Читу» в матче 9-го тура первенства Олимп-ПФЛ в группе «Восток». Омичи оторвались от преследователей на 12 очков.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа «Восток»

9-й тур

«Чита» — «Иртыш» (Омск) — 0:1 (0:0)

Гол: Разборов, 60.

«Зенит» (Иркутск) — «Динамо» (Барнаул) — 0:1 (0:1)

Гол: Нестеренко, 27.

Удаление: Ющук (З), 68.

Дополнительная информация

"Иртыш" обыграл "Читу" в матче 9-го тура первенства Олимп-ПФЛ в группе "Восток".

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