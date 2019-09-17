«Иртыш» оторвался от преследователей на «Востоке» на 12 очков
13:57
«Иртыш» обыграл «Читу» в матче 9-го тура первенства Олимп-ПФЛ в группе «Восток». Омичи оторвались от преследователей на 12 очков.
Первенство России
Олимп — ПФЛ
Группа «Восток»
9-й тур
«Чита» — «Иртыш» (Омск) — 0:1 (0:0)
Гол: Разборов, 60.
«Зенит» (Иркутск) — «Динамо» (Барнаул) — 0:1 (0:1)
Гол: Нестеренко, 27.
Удаление: Ющук (З), 68.
Дополнительная информация
"Иртыш" обыграл "Читу" в матче 9-го тура первенства Олимп-ПФЛ в группе "Восток".