Брянское «Динамо» уступило «Иртышу» по итогам стыковых матчей и вылетело во вторую лигу Б

Брянское «Динамо» проиграло «Иртышу» во втором стыковом матче дивизиона «Серебро» второй лиги А — 0:2.

Игра состоялась в Омске на стадионе «Красная звезда». Голы на счету Азнаура Герюгова и Артема Галаджана. Президентом «Иртыша» является экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев.

В первом матче команды сыграли в безголевую ничью. Матч, проходивший в Брянске на стадионе «Динамо», прерывали на некоторое время из-за сигнала ракетной опасности в городе.

По итогам двух игр брянчане покинули дивизион «Серебро» и в следующем сезоне должны выступить в одной из групп второй лиги Б.