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ФНЛ-2

Сегодня, 15:06

«Иртыш» и «Динамо» ждут информацию от служб безопасности после сигнала ракетной опасности в Брянске

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Иртыша» рассказали «СЭ» о ситуации с прерванным из-за ракетной опасности матчем второй лиги против брянского «Динамо» (0:0).

Команды встречаются в рамках стыкового матча второй лиги А за право остаться в дивизионе «Серебро». Проходящий на брянском стадионе «Динамо» матч был прерван по ходу первого тайма после сигнала тревоги в городе. На момент остановки игры счет не был открыт.

«Прозвучала сирена о ракетной опасности, главный судья матча вместе с делегатом принял решение прервать игру. Команды ушли в раздевалки. По стадиону прозвучало сообщение, что необходимо оставаться в безопасном месте. Болельщикам посоветовали пройти в подтрибунное помещение. В настоящее время все трибуны пустые, команды находятся в раздевалках.

Табло замерло на отметке 36:16. Сирена звучала на протяжении пяти минут. После этого сигнал прекратился. Сейчас ждут информацию от служб безопасности о дальнейших действиях, можно ли возобновить матч. Пока непонятно. «Иртыш» уже второй раз оказался в такой ситуации. В предыдущий раз такое произошло в Курске в матче последнего тура, когда для команды тоже все решалось», — сообщили «СЭ» в пресс-службе омского клуба.

ФК Динамо (Брянск)
ФК Иртыш
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