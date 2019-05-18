"Иртыш" дома проиграл "Сахалину" и отстает на 5 очков за две игры до конца сезона

"Иртыш" уступил "Сахалину" в домашнем матче Олимп-ПФЛ в группе "Восток". Островитяне оторвались от омской команды на 5 очков, проведя на одну игру больше.

Стоит отметить, что "Сахалин" не подавал заявки на участие в ФНЛ в следующем сезоне и в случае выигрыша дивизиона не поднимется рангом выше. Клубы с "Востока" отказывались от перехода в ФНЛ три предыдущих сезона подряд.

Первенство России

Олимп-ПФЛ

Группа "Восток"

22-й тур

"Иртыш" (Омск) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 1:2 (0:1)

Голы: Гаглоев, 1 (0:1). Большунов, 74 (0:2). Мареев, 83 (1:2).

"Динамо" (Барнаул) - "Сибирь-2" (Новосибирск) - 3:1 (2:0)

Голы: Завьялов, 11 (1:0). Аксенов, 27 (2:0). Аксенов, 62 (3:0). Колосов, 66 (3:1).

"Зенит" (Иркутск) - "Чита" - 1:0 (0:0)

Гол: Яковлев, 81 - с пенальти.

Удаления: Коротков (Ч), 72. Ткачук (Ч), 79.