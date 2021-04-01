Иркутский «Зенит» объявил о прекращении существования клуба.

«Дорогие болельщики! К сожалению, для нас 1 апреля не день смеха, а черная дата. ФК «Зенит» Иркутск прекратил свое существование. Об этом руководству команды было объявлено на встрече с губернатором Иркутской области И. Кобзевым. Причина: отсутствие финансирования и невозможность продолжить выступление в ПФЛ. Мы благодарим всех наших болельщиков и тех, кто просто переживал за нас все эти годы», — говорится в публикации в официальном паблике клуба «ВКонтакте».

Иркутский «Зенит» занимал 12-е место в таблице группы «Запад» Олимп-ПФЛ с 17 очками в 15 матчах.