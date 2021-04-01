Иркутский «Зенит» не платит футболистам зарплату на протяжении девяти месяцев

Вратарь иркутского «Зенита» Илья Кунгуров сообщил, что клуб не выплачивает зарплату игрокам на протяжении девяти месяцев.

«Сегодня главный тренер команды Олег Яковлев присутствовал на встрече с губернатором Игорем Кобзевым, где было сказано, что из-за отсутствия финансирования профессионального спорта в Иркутске на данный момент не будет. Оставшиеся туры не будут доиграны. На тренировке сегодня присутствовали всего 10 человек. Руководство не выплачивает нам зарплату на протяжении девяти месяцев, но на собрании Кобзев пообещал, что долги будут рассчитаны, но никто не знает, когда это произойдет», — приводит ТАСС слова Кунгурова.

1 апреля иркутский «Зенит» объявил о прекращении существования клуба из-за отсутствия финансирования. Команда занимала 12-е место в таблице группы «Запад» Олимп-ПФЛ с 17 очками в 15 матчах.