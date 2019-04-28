Состоялись матчи 18-го тура первенства Олимп - ПФЛ.
Олимп - ПФЛ
Группа "Восток"
18-й тур
"Чита" - "Сибирь-2" (Новосибирск) - 1:0 (0:0)
Гол: Щербаков, 62 - с пенальти.
Судья: Юданов (Москва).
28 апреля. Чита. Стадион "Локомотив".
"Зенит" (Иркутск) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 0:0
Удаления: Толмачев (Зенит Ир), 38. Ющук (Зенит Ир), 88.
Судья: Цыганок (Владивосток).
28 апреля. Иркутск. Стадион "Зенит".
"Иртыш" (Омск) - "Динамо" (Барнаул) - 2:1 (1:0)
Голы: Морозов, 27 (1:0). Завьялов, 59 (1:1). Пономарев, 85 (2:1).
Судья: Синяков (Новосибирск).
28 апреля. Омск. Стадион "МУ СК Красная Звезда".