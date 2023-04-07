Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 22:04

Инвестор «Знамени» рассказал, как клуб приглашал Юрия Жиркова

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Инвестор «Знамени» Алексей Орлов рассказал, что в клубе рассматривали вариант с приглашением экс-футболиста сборной России Юрия Жиркова.

— Вы делали элемент шоу, когда приглашали звезд, но сейчас отказались от этого.

— Да, причем я был не против продолжать идти по этому пути, но наш новый спортивный директор Ренат Янбаев убедил, что сейчас нужно доверять молодым футболистам, — приводит Metaratings.ru слова Орлова.

— Рассматривали Юрия Жиркова?

— Да, мы приглашали его. Янбаев прошлым летом спрашивал у него. Он сказал, что подумает, но так и не ответил. Значит, не захотел.

Юрий Жирков объявил о завершении карьеры игрока в феврале 2023 года. Он является пятикратным чемпионом России, победителем Кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/investor-fk-znamya-rasskazal-kak-klub-priglashal-yuriya-zhirkova-241528/
Юрий Жирков
Футбол
0
Читайте также
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Жаклен выступил за возвращение россиян. Французы — главные союзники нашего биатлона?
Стали известны подробности состояния Иосифа Пригожина
Блинкен объявил о начале контрнаступления Украины в ближайшие недели
В Карелии девочка чуть не умерла во время операции из-за обмана матери
7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Инвестор «Знамени»: «Кто-то от нашего имени проводил матч, чтобы заработать на ставках»
Новости
RSS RSS
Все новости