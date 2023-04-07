Инвестор «Знамени»: «Мы хотим делать сильный чемпионат, но вместо этого рады, когда кто-то уезжает в «Монако»

Инвестор «Знамени» Алексей Орлов рассказал, что его раздражает в российском футболе.

«Как только появляется потенциальный футболист, все сразу говорят, что ему надо ехать в Европу. Как мы хотим делать сильный чемпионат, если сами все время отправляем хотя бы на словах лучших в Европу? Вместо этого мы рады, когда кто-то уезжает в «Монако». Так наша лига сильной никогда не будет», — цитирует Орлова Metaratings.ru слова Орлова.

На данный момент за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Он перешел во французскую команду летом 2018 года. В феврале стало известно, что россиянин продлил контракт с монегасками до 2026 года.