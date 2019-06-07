Инсайд "СЭ": "цена" поражения в матче "Чайка" - "Черноморец" - около 2 миллионов рублей

КДК РФС сегодня принял первые решения по делу о матче ПФЛ "Чайка"– "Черноморец" (3:1). Три футболиста "Черноморца" (защитники Иван Юдин и Анатолий Пуляев, хавбек Станислав Резников) отстранены от футбола на три года, главный тренер клуба Хазрет Дышеков – на год. "СЭ" стали известны подробности скандального матча.

– Поначалу все пошли в отказ, – сказал "СЭ" источник, близкий к расследованию. – И в "Чайке", и в "Черноморце" футболистам было сказано молчать и удалить переписки в телефонах. Однако показания одного из игроков "Черноморца" сдвинули дело с мертвой точки. Парень назвал конкретные фамилии и даже сумму, которую представители третьей стороны предложили игрокам за нужный результат – поражение от "Чайки". Речь шла примерно о двух миллионах рублей.

"Двое откровенно сказали: спокойно, мы вам всем переведем". Аудиозапись игрока "Черноморца" – о матче с "Чайкой"

Все подробности скандального матча – здесь